Скандальний Сіміон каже, що його перемогу на виборах в Румунії вкрали Єврокомісія і Франція

Ультраправий румунський політик Джордже Сіміон, який програв у другому турі виборів президента прозахідному кандидату Нікушору Дану, досі не змирився зі своєю поразкою і намагається знайти у ній винних.

Заяву скандального політика наводить Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Сіміон, який давав інтерв'ю французькому конспірологу Еріку Морійо, каже, що його перемогу вкрали Єврокомісія і французькі спецслужби.

"Ми не програли ці вибори. Ми, сувереністи, патріоти Румунії, були самі проти всіх, проти Європейської комісії, яка втрутилася в ці вибори. Ми були самі проти Емманюеля Макрона. Макрон поводиться абсолютно недипломатично", – стверджує він.

Окремо ультраправий політик накинувся на Макрона, заявивши, що допоможе французькому народу в боротьбі за його усунення від влади.

"Він не має підтримки французького народу, його рейтинг в опитуваннях дуже низький. Французький народ має право замінити Макрона і змінити хід подій. Ми, як молодші брати, завжди натхненні вашим великим народом і вашою культурою, підтримуємо вас у цій боротьбі", – додав Сіміон.

Як відомо, ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан за підсумками другого туру президентських виборів 18 травня переміг кандидата ультраправих Джордже Сіміона.

Голосування позначилося безпрецедентною мобілізацією румунської діаспори, на закордонних дільницях майже по всьому світу більшість проголосувала за Дана.

Конституційний суд Румунії відхилив скарги Сіміона на результати другого туру виборів президента, де він програв.

І вже 26 травня відбулася офіційна церемонія інавгурації Нікушора Дана на посаду президента Румунії.