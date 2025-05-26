У Румунії склав присягу новообраний президент

У понеділок, 26 травня, відбулася офіційна церемонія інавгурації Нікушора Дана на посаду президента Румунії.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Digi 24.

Інавгурація відбулася на об'єднаному пленарному засіданні парламенту після підтвердження мандата Дана Конституційним судом у четвер.

Нікушор дан на церемонії своєї інавгурації в понеділок, фото: agerpress

Дан склав присягу, поклавши праву руку на Біблію та на конституцію. Під час своєї промови він заявив, що буде "президентом, відкритим до голосу суспільства".

"Я присягаю присвятити всі свої сили і здібності для духовного і матеріального процвітання румунського народу, дотримуватися конституції і законів країни, захищати демократію, основні права і свободи громадян, суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність Румунії. Нехай допоможе мені бог!" – виголосив Дан.

Ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан за підсумками другого туру президентських виборів 18 травня переміг кандидата ультраправих Джордже Сіміона.

Голосування позначилося безпрецедентною мобілізацією румунської діаспори, на закордонних дільницях майже по всьому світу більшість проголосувала за Дана.

Конституційний суд Румунії не задовольнив клопотання Сіміона щодо скасування результату виборів.

Про нового президента Румунії у деталях – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Ворог забудовників, мер столиці, олімпієць. Хто такий Нікушор Дан, новий президент Румунії.