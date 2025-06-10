Скандальный Симион заявляет, что его победу на выборах в Румынии украли Еврокомиссия и Франция

Ультраправый румынский политик Джордже Симион, проигравший во втором туре президентских выборов прозападному кандидату Никушору Дану, до сих пор не смирился со своим поражением и пытается найти в нем виновных.

Заявление скандального политика приводит Digi24, сообщает "Европейская правда".

Симион, который давал интервью французскому конспирологу Эрику Морийо, говорит, что его победу украли Еврокомиссия и французские спецслужбы.

"Мы не проиграли эти выборы. Мы, суверенисты, патриоты Румынии, были одни против всех, против Европейской комиссии, которая вмешалась в эти выборы. Мы были одни против Эмманюэля Макрона. Макрон ведет себя абсолютно недипломатично", – утверждает он.

Отдельно ультраправый политик набросился на Макрона, заявив, что поможет французскому народу в борьбе за его отстранение от власти.

"Он не имеет поддержки французского народа, его рейтинг в опросах очень низкий. Французский народ имеет право заменить Макрона и изменить ход событий. Мы, как младшие братья, всегда вдохновлены вашим великим народом и вашей культурой, поддерживаем вас в этой борьбе", – добавил Симион.

Как известно, либеральный мэр Бухареста Никушор Дан по итогам второго тура президентских выборов 18 мая победил кандидата ультраправых Джордже Симиона.

Голосование ознаменовалось беспрецедентной мобилизацией румынской диаспоры, на зарубежных участках почти по всему миру большинство проголосовало за Дана.

Конституционный суд Румынии отклонил жалобы Симиона на результаты второго тура президентских выборов, где он проиграл.

И уже 26 мая состоялась официальная церемония инаугурации Никушора Дана на пост президента Румынии.