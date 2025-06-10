Топсуд Греції анулював мандати трьох депутатів ультраправої партії

Троє депутатів ультраправої партії "Спартанці", включаючи її лідера, втратять свої місця в парламенті після того, як Спеціальний верховний суд Греції скасував їхнє обрання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Рішення суду торкнеться Васіліса Стігаса, голови партії, та депутатів Петроса Дімітріадіса й Александроса Зервеаса.

Суд встановив, що виборці були введені в оману, оскільки справжнім керівником партії був ув’язнений політик Іліас Касідіаріс, колишній провідний член неонацистської партії "Золотий світанок".

"Справа про обман виборців виборчим списком політичної партії з прихованим лідером стосується всієї країни і, зокрема, виборчих округів, в яких були обрані депутати парламенту від цієї політичної партії", – йдеться в рішенні суду.

Це рішення створює унікальний прецедент, оскільки вперше грецький парламент працюватиме з 297 депутатами замість 300, оскільки конкретний злочин не передбачає перерозподіл вакантних місць у парламенті між іншими політичними партіями.

Характер порушення виборчого законодавства також не дозволяє кандидатам, які посіли другі місця, зайняти місця усунених депутатів, зазначив суд.

Справу проти трьох депутатів ініціювали троє громадян, які оскаржили їхній результат національних виборів 2023 року.

Це рішення було ухвалено після того, як у травні Афінський апеляційний суд у рамках окремої кримінальної справи виправдав 11 депутатів "Спартанців" за тим самим звинуваченням, визнавши, що доказів для підтвердження звинувачень у фальсифікації виборів недостатньо.

Спеціальний верховний суд вважається найвищим конституційним і виборчим судом Греції, який, серед іншого, має повноваження вирішувати питання про дійсність результатів виборів і усунення депутата парламенту. Це непостійний суд, він засідає лише у випадках, що належать до його особливої компетенції.

Нагадаємо, суд грецького міста Ламія 2 травня ухвалив рішення достроково випустити з в'язниці лідера неонацистської партії "Золотий світанок" Ніколаоса Міхалолякоса, ув'язненого за низку злочинів, зокрема вбивство репера-антифашиста десять років тому.

66-річного Міхалолякоса у 2020 році засудили до 13 з половиною років ув'язнення як керівника злочинної організації, що нападала на іммігрантів та політичних опонентів.