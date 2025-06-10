Топсуд Греции аннулировал мандаты трех депутатов ультраправой партии

Трое депутатов ультраправой партии "Спартанцы", включая ее лидера, потеряют свои места в парламенте после того, как Специальный верховный суд Греции отменил их избрание.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Решение суда коснется Василиса Стигаса, председателя партии, и депутатов Петроса Димитриадиса и Александроса Зервеаса.

Суд установил, что избиратели были введены в заблуждение, поскольку настоящим руководителем партии был заключенный политик Илиас Касидиарис, бывший ведущий член неонацистской партии "Золотой рассвет".

"Дело о обмане избирателей избирательным списком политической партии со скрытым лидером касается всей страны и, в частности, избирательных округов, в которых были избраны депутаты парламента от этой политической партии", – говорится в решении суда.

Это решение создает уникальный прецедент, поскольку впервые греческий парламент будет работать с 297 депутатами вместо 300, так как конкретное преступление не предусматривает перераспределение вакантных мест в парламенте между другими политическими партиями.

Характер нарушения избирательного законодательства также не позволяет кандидатам, занявшим вторые места, занять места отстраненных депутатов, отметил суд.

Дело против трех депутатов было возбуждено тремя гражданами, которые обжаловали их избрание на национальных выборах 2023 года.

Это решение было принято после того, как в мае Афинский апелляционный суд в рамках отдельного уголовного дела оправдал 11 депутатов "Спартанцев" по тому же обвинению, признав, что доказательств для подтверждения обвинений в фальсификации выборов недостаточно.

Специальный верховный суд считается высшим конституционным и избирательным судом Греции, который, среди прочего, имеет полномочия решать вопросы о действительности результатов выборов и отстранении депутата парламента. Это не постоянный суд, который заседает только в случаях, относящихся к его особой компетенции.

Напомним, суд греческого города Ламия 2 мая принял решение досрочно освободить из тюрьмы лидера неонацистской партии "Золотой рассвет" Николаоса Михалолякоса, заключенного за ряд преступлений, в частности убийство репера-антифашиста десять лет назад.

66-летний Михалолякос в 2020 году был приговорен к 13 с половиной годам тюремного заключения как руководитель преступной организации, нападавшей на иммигрантов и политических оппонентов.