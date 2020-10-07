Суд Греції визнав неонацистську партію "Золотий світанок" злочинною організацією
Грецький суд виніс рішення про те, що крайня права партія "Золотий світанок" діє як злочинна організація, завершивши таким чином п'ятирічний судовий процес.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Суд постановив, що семеро колишніх депутатів партії, в тому числі лідер партії Нікос Міхалоліакос, винні в керівництві злочинною організацією, а інші визнані винними в участі у злочинній організації.
Під час оголошення вироку біля будівлі суду, де були присутні понад 15 000 осіб, розгорілися бійки. Невелика група людей кидала димові шашки, в той час як поліція відповіла сльозогінним газом і застосуванням водомета.
Серед 68 обвинувачених в процесі - 18 колишніх депутатів від партії, яка була заснована в 1980-х роках як неонацистська організація і стала третьою за величиною партією в парламенті Греції під час десятирічного фінансової кризи.
Суд розглядав чотири справи в одній: смертельне поранення грецького реп-виконавця Павлоса Фіссаса, напад на рибалок-мігрантів, напад на лівих активістів і те, чи діяла партія як злочинна організація.
У залі суду були присутні тільки 11 з 68 обвинувачених, інших представляли їхні адвокати. Ніхто з колишніх депутатів "Золотого світанку" на судове засідання не з'явився.
Нагадаємо, у вересні минулого року член Європейського парламенту від партії "Золотий світанок" Янніс Лагос і колишній депутат Нікос Мічос були визнані винними в нападі в липні 2013 року на громадський центр в східному передмісті Афін.