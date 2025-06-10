Міністр внутрішніх справ Німеччини – проти заборони ультраправої "АдН"

Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт застеріг від спроб заборонити ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") попри її визнання правоекстремістською.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", передає Süddeutsche Zeitung.

На думку Добріндта, тих, хто вірить у можливість заборони "Альтернативи для Німеччини" в судовому порядку, "чекає гірке пробудження".

"Процедура заборони – це вода на млин "АдН". Ми не повинні створювати враження, що хочемо юридично усунути політичного конкурента. Я не хочу надавати "АдН" роль жертви", – наголосив він.

Натомість глава німецького МВС закликав зробити так, аби "усунути "Альтернативу для Німеччини" з центру політичного життя".

На початку травня внутрішнє розвідувальне агентство Німеччини класифікувало "АдН" як "підтверджену правоекстремістську" організацію.

Однак згодом відомство призупинило класифікацію, поки партія оскаржує це рішення в суді.

Як відомо, в нинішньому коаліційному уряді Німеччини Соціал-демократична партія підтримує заборону "АдН", тоді як Християнсько-демократичний союз ставиться до цього більш обережно.

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