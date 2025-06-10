Федеральный министр внутренних дел Германии Александр Добриндт предостерег от попыток запретить ультраправую партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ") несмотря на ее признание правоэкстремистской.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", передает Süddeutsche Zeitung.

По мнению Добриндта, тех, кто верит в возможность запрета "Альтернативы для Германии" в судебном порядке, "ждет горькое пробуждение".

"Процедура запрета – это вода на мельницу "АдГ". Мы не должны создавать впечатление, что хотим юридически устранить политического конкурента. Я не хочу предоставлять "АдГ" роль жертвы", – подчеркнул он.

Вместо этого глава немецкого МВД призвал сделать так, чтобы "устранить "Альтернативу для Германии" из центра политической жизни".

В начале мая внутреннее разведывательное агентство Германии классифицировало "АдГ" как "подтвержденную правоэкстремистскую" организацию.

Однако впоследствии ведомство приостановило классификацию, пока партия оспаривает это решение в суде.

Как известно, в нынешнем коалиционном правительстве Германии Социал-демократическая партия поддерживает запрет "АдГ", тогда как Христианско-демократический союз относится к этому более осторожно.

Читайте также: Запрет "Альтернативы": решится ли Германия наказать главную пророссийскую партию.