Мерц звинуватив Росію в "серйозних воєнних злочинах" на тлі останніх атак

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив Росію в "серйозних воєнних злочинах" за нещодавні масовані атаки на Київ та інші українські міста.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Росія "цілеспрямовано і безжально" атакувала цивільне населення України численними дронами та крилатими ракетами протягом останніх днів, заявив Мерц на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Масові російські атаки були "терором проти цивільного населення" і "аж ніяк не пропорційною реакцією" на "дуже точні" атаки України на російські військові аеропорти, додав канцлер.

10 червня Росія вдарила по Україні 322 засобами повітряного нападу. Протиповітряній обороні вдалося збити 284 з них.

Повідомляли, що внаслідок російського удару по Києву постраждала будівля неподалік представництва ЄС в Україні.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав не зволікати з новими потужними санкціями проти Росії після масштабних повітряних ударів.