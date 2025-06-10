Мерц обвинил Россию в "серьезных военных преступлениях" на фоне последних атак

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в "серьезных военных преступлениях" за недавние массированные атаки на Киев и другие украинские города.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Россия "целенаправленно и безжалостно" атаковала гражданское население Украины многочисленными дронами и крылатыми ракетами в течение последних дней, заявил Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

Массовые российские атаки были "террором против гражданского населения" и "совершенно несоразмерной реакцией" на "очень точные" атаки Украины на российские военные аэропорты, добавил канцлер.

10 июня Россия нанесла по Украине 322 удара с воздуха. Противовоздушной обороне удалось сбить 284 из них.

Сообщалось, что в результате российского удара по Киеву пострадало здание недалеко от представительства ЕС в Украине.

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал не медлить с новыми мощными санкциями против России после масштабных воздушных ударов.