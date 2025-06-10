Данія хоче терміново придбати наземні системи ППО у європейських виробників

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив про плани придбати наземні системи протиповітряної оборони короткого радіусу дії у виробників з Франції, Німеччини та Норвегії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє данське Міністерство оборони.

За словами Поульсена, Данія придбає системи наземної ППО за понад шість мільярдів данських крон ($919 мільйонів) у німецької Diehl Defence та французької MBDA France, а також орендує їх у норвезької Kongsberg.

Системи будуть розміщені в стратегічних місцях по всій Данії та вводитимуться в експлуатацію поступово – з кінця 2025 року до початку 2027-го, додав він.

"Данія повинна швидко створити наземну систему протиповітряної оборони, здатну захистити цивільне населення, військові об'єкти та критичну інфраструктуру від загроз з повітря", – йдеться в заяві Міністерства оборони країни.

Данія вивела з експлуатації останню наземну систему протиповітряної оборони Dehawk у 2005 році, переорієнтувала військові ресурси на міжнародні операції після завершення "Холодної війни".

Нагадаємо, данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен у лютому заявила, що Данія виділить додаткові 50 млрд крон ($7 млрд) на оборонні витрати протягом наступних двох років.