Данія очікує розгорнути наземну систему ППО з 2026 року

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна прагне розгорнути наземну систему протиповітряної оборони у 2026 році.

Його слова цитує агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

Данський уряд ще минулого року заявляв про наміри розгорнути наземну ППО на тлі загострення безпекової ситуації після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Останню пускову установку ППО Hawk Збройні сили Данії демонтували у 2005 році.

"Я думаю, що ми можемо реально досягти угоди до літа, щоб ми могли почати використовувати перші наземні системи протиповітряної оборони з 2026 року", – заявив Поульсен на пресконференції у пʼятницю.

Він сказав, що Данія "заощадить принаймні кілька років", придбавши тимчасову наземну систему протиповітряної оборони, хоча уряд країни ще не вирішив, де її взяти.

Як варіант, данський уряд може орендувати систему ППО. "Ми вивчаємо варіанти по всьому світу, щоб побачити, який з них може надійти до нас найближчим часом", – пояснив Поульсен.

Уряд Данії нещодавно оголосив, що виділить додаткові 50 мільярдів данських крон на оборону у 2025-2026 році, збільшивши оборонні витрати до 3% ВВП.