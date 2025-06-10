Дания хочет срочно приобрести наземные системы ПВО у европейских производителей

Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен объявил о планах приобрести наземные системы противовоздушной обороны короткого радиуса действия у производителей из Франции, Германии и Норвегии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает датское Министерство обороны.

По словам Поульсена, Дания приобретет системы наземной ПВО за более чем шесть миллиардов датских крон ($919 миллионов) у немецкой Diehl Defence и французской MBDA France, а также арендует их у норвежской Kongsberg.

Системы будут размещены в стратегических местах по всей Дании и вводиться в эксплуатацию постепенно – с конца 2025 года до начала 2027-го, добавил он.

"Дания должна быстро создать наземную систему противовоздушной обороны, способную защитить гражданское население, военные объекты и критическую инфраструктуру от угроз с воздуха", – говорится в заявлении Министерства обороны страны.

Дания вывела из эксплуатации последнюю наземную систему противовоздушной обороны Dehawk в 2005 году, переориентировав военные ресурсы на международные операции после завершения "Холодной войны".

Напомним, датская премьер-министр Метте Фредериксен в феврале заявила, что Дания выделит дополнительные 50 млрд крон ($7 млрд) на оборонные расходы в течение следующих двух лет.