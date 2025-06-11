Сенатор Грем похвалив пропозицію ЄС щодо нових санкцій проти Росії

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем схвально відгукнувся про представлену у вівторок пропозицію Єврокомісії щодо нових санкцій проти Росії.

Про це він написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Грем зазначив, що "дуже радий", що Європа запроваджує новий раунд санкцій проти Росії "за її варварське вторгнення в Україну".

"Цей раунд відрізняється тим, що він спрямований проти китайських компаній, які підтримують військову машину Путіна. Без Китаю та Індії, які купують 70% російської нафти, військова машина Путіна зупинилася б", – підкреслив сенатор.

Також він відзначив санкції проти газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", і пропозицію знизити стелю ціни на російську нафту до 45 доларів за барель.

"Так тримати, наші європейські союзники", – додав Грем.

Як повідомляла "Європейська правда", 10 червня Єврокомісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії.

При цьому варто зазначити, що сенатор Грем, його колега-демократ Річард Блументаль і ще 80 співавторів, подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Проєкт має підтримку і в Палаті представників.

Проте, за даними ЗМІ, президент Дональд Трамп хоче помʼякшення санкційних заходів у законопроєкті.

Публічно Трамп каже, що запровадить нові санкції проти Росії "за потреби".