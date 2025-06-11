Сенатор Грэм похвалил предложение ЕС о новых санкциях против России

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм одобрительно отозвался о представленном во вторник предложении Еврокомиссии о новых санкциях против России.

Об этом он написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Грэм отметил, что "очень рад", что Европа вводит новый раунд санкций против России "за ее варварское вторжение в Украину".

"Этот раунд отличается тем, что он направлен против китайских компаний, которые поддерживают военную машину Путина. Без Китая и Индии, которые покупают 70% российской нефти, военная машина Путина остановилась бы", – подчеркнул сенатор.

Также он отметил санкции против газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" и предложение снизить потолок цены на российскую нефть до 45 долларов.

"Так держать, наши европейские союзники", – добавил Грем.

Как сообщала "Европейская правда", 10 июня Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России.

При этом стоит отметить, что сенатор Грем, его коллега-демократ Ричард Блюменталь и еще 80 соавторов подали законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

Проект имеет поддержку и в Палате представителей.

Однако, по данным СМИ, президент Дональд Трамп хочет смягчения санкционных мер в законопроекте.

Публично Трамп заявляет, что введет новые санкции против России "при необходимости".