Макрон хоче заборонити соцмережі для дітей до 15 років після вбивства у школі

Французький президент Емманюель Макрон заборонить соціальні мережі для дітей до 15 років у Франції "впродовж найближчих місяців", якщо на рівні Європейського Союзу не буде досягнуто прогресу.

Про це він заявив пізно ввечері у вівторок, 10 червня, у коментарі французьким ЗМІ, передає Politico, пише "Європейська правда".

Зазначимо, Греція, за підтримки Франції та Іспанії, очолює ініціативу, спрямовану на суттєве обмеження часу, який підлітки проводять онлайн. Але Макрон, звертаючись до французів після вбивства асистента вчителя в середній школі у вівторок, 10 червня, наголосив, що хоче діяти швидше.

"Ми не можемо чекати", – заявив президент Франції.

Зокрема він оголосив, що незабаром у його країні буде запроваджено перевірку віку на сайтах, які продають ножі онлайн – за аналогією до заходів, які вже діють для порносайтів.

"15-річна дитина більше не зможе купити ніж онлайн. Це означає, що ми введемо величезні фінансові санкції та заборони", – пообіцяв він.

Пізніше ввечері Макрон у Х написав, що підтримує заборону на соціальні мережі для дітей віком до 15 років.

"Платформи здатні перевіряти вік. Зробімо це", – додав він.

Вбивство 31-річної шкільної помічниці 10 червня у Ножані рішуче засудили французькі політики. Воно водночас викликало занепокоєння щодо того, як неповнолітній міг скоїти такий злочин.

Після цього інциденту французький премʼєр-міністр Франсуа Байру заявив, що в межах експерименту в деяких школах встановлять захисні ворота, аби запобігти насильницьким інцидентам у них.