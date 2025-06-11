Макрон хочет запретить соцсети для детей до 15 лет после убийства в школе

Французский президент Эмманюэль Макрон запретит социальные сети для детей до 15 лет во Франции "в течение ближайших месяцев", если на уровне Европейского Союза не будет достигнут прогресс.

Об этом он заявил поздно вечером во вторник, 10 июня, в комментарии французским СМИ, передает Politico, пишет "Европейская правда".

Отметим, Греция, при поддержке Франции и Испании, возглавляет инициативу, направленную на существенное ограничение времени, которое подростки проводят онлайн. Но Макрон, обращаясь к французам после убийства ассистента учителя в средней школе во вторник, 10 июня, подчеркнул, что хочет действовать быстрее.

"Мы не можем ждать", – заявил президент Франции.

В частности, он объявил, что вскоре в его стране будет введена проверка возраста на сайтах, которые продают ножи онлайн – по аналогии с мерами, которые уже действуют для порносайтов.

"15-летний ребенок больше не сможет купить нож онлайн. Это означает, что мы введем огромные финансовые санкции и запреты", – пообещал он.

Позже вечером Макрон в Х написал, что поддерживает запрет на социальные сети для детей в возрасте до 15 лет.

"Платформы способны проверять возраст. Давайте сделаем это", – добавил он.

Убийство 31-летней школьной помощницы 10 июня в Ножане решительно осудили французские политики. Оно одновременно вызвало беспокойство по поводу того, как несовершеннолетний мог совершить такое преступление.

После этого инцидента французский премьер-министр Франсуа Байру заявил, что в рамках эксперимента в некоторых школах установят защитные ворота, чтобы предотвратить насильственные инциденты в них.