Премʼєр Франції пропонує захисні огорожі для шкіл після убивства педагога

Французький премʼєр-міністр Франсуа Байру заявив, що в межах експерименту в деяких школах встановлять захисні ворота, аби запобігти насильницьким інцидентам у них.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Під час виступу у французькому парламенті Байру прокоментував інцидент у місті Ножан на північному сході Франції, де 15-річний школяр напав на працівницю школи і зарізав її на смерть.

Він нагадав, що уряд вже ініціював "експеримент" з використанням металошукачів на вході до навчальних закладів після нападу з ножем у Нанті у квітні цього року, а в деяких закладах освіти встановлять захисні ворота.

"Кілька закладів вже розпочали експерименти", – підкреслив Байру.

Крім того, премʼєр Франції підтримав обмеження на носіння деяких видів холодної зброї та закликав "працювати над питанням психічного здоров'я" дітей.

Вбивство 31-річної шкільної помічниці у Ножані рішуче засудили французькі політики. Воно водночас викликало занепокоєння щодо того, як неповнолітній міг скоїти такий злочин.

Наприкінці травня у Берліні 13-річний хлопець вдарив однокласника ножем на території школи. Слідчі виключили мотив, пов'язаний з ксенофобією або релігією, оскільки обидвоє дітей є громадянами Німеччини.