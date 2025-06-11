У Трампа розкритикували Британію та ще чотири країни за санкції проти Ізраїлю

Державний секретар США Марко Рубіо розкритикував рішення Великої Британії та ще чотирьох країн запровадити санкції проти двох ультраправих міністрів ізраїльського уряду через їхні висловлювання щодо сектора Гази.

Його слова цитує Politico, передає "Європейська правда".

У вівторок, 10 червня, Велика Британія разом із Норвегією, Канадою, Австралією та Новою Зеландією оголосили санкції проти міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра та міністра фінансів Бецалеля Смотрича, звинувативши їх у "підбурюванні до екстремістського насильства" проти палестинців.

"Ці санкції не сприяють зусиллям США з досягнення припинення вогню, повернення всіх заручників додому та завершення війни", – прокоментував таке рішення Рубіо.

Він також "нагадав партнерам, хто є справжнім ворогом".

"Сполучені Штати закликають скасувати санкції та стоять пліч-о-пліч з Ізраїлем", – заявив він.

Посол США в Ізраїлі Майк Гакабі також розкритикував санкції, назвавши їх "надмірним кроком".

В останні місяці європейські країни займають усе більш жорстку позицію щодо Ізраїлю на тлі погіршення гуманітарної ситуації у секторі Гази і нездатності укласти угоду про перемирʼя з угрупованням ХАМАС для звільнення заручників.

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий "посилити позицію Європи" щодо Ізраїлю, якщо в секторі Гази не буде відкрито гуманітарний доступ.