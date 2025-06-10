Британія вдарила санкціями по ультраправих міністрах уряду Ізраїлю

Велика Британія у вівторок оголосила про санкції проти Ітамара Бен-Гвіра і Безалеля Смотрича – двох ультраправих міністрів ізраїльського уряду, відомих контроверсійними коментарями щодо подій у секторі Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Британське Міністерство закордонних справ заявило, що Смотрич, який очолює Міністерство фінансів Ізраїлю, і міністр нацбезпеки країни Бен-Гвір "підбурювали до екстремістського насильства і серйозних порушень прав людини щодо палестинців".

"Ці дії є неприйнятними. Саме тому ми вжили заходів зараз – щоб притягнути винних до відповідальності", – додав очільник МЗС Британії Девід Леммі.

Санкції проти ізраїльських міністрів передбачають заборону на в'їзд до Британії та замороження їхніх британських активів.

Міністерство закордонних справ Британії вказало, що аналогічне рішення також ухвалили Австралія, Канада, Нова Зеландія та Норвегія.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар уже встиг відреагувати на рішення про санкції, заявивши, що ізраїльський уряд збереться наступного тижня, аби відповісти на "неприйнятне рішення".

"Обурює те, що обрані представники та члени уряду (Ізраїлю. – Ред.) зазнають таких заходів", – сказав Саар.

В останні місяці європейські країни займають усе більш жорстку позицію щодо Ізраїлю на тлі погіршення гуманітарної ситуації у секторі Гази і нездатності укласти угоду про перемирʼя з угрупованням ХАМАС для звільнення заручників.

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий "посилити позицію Європи" щодо Ізраїлю, якщо в секторі Гази не буде відкрито гуманітарний доступ.