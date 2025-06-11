У Трампа раскритиковали Британию и еще четыре страны за санкции против Израиля

Государственный секретарь США Марко Рубио раскритиковал решение Великобритании и еще четырех стран ввести санкции против двух ультраправых министров израильского правительства из-за их высказываний относительно сектора Газы.

Его слова цитирует Politico, передает "Европейская правда".

Во вторник, 10 июня, Великобритания вместе с Норвегией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией объявили санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, обвинив их в "подстрекательстве к экстремистскому насилию" против палестинцев.

"Эти санкции не способствуют усилиям США по достижению прекращения огня, возвращению всех заложников домой и завершению войны", – прокомментировал такое решение Рубио.

Он также "напомнил партнерам, кто является настоящим врагом".

"Соединенные Штаты призывают отменить санкции и стоят рядом с Израилем", – заявил он.

Посол США в Израиле Майк Гакаби также раскритиковал санкции, назвав их "чрезмерным шагом".

В последние месяцы европейские страны занимают все более жесткую позицию в отношении Израиля на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газы и неспособности заключить соглашение о перемирии с группировкой ХАМАС для освобождения заложников.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов "усилить позицию Европы" в отношении Израиля, если к сектору Газы не будет открыт гуманитарный доступ.