В Іспанії вважають, що ЄС має тиснути на Ізраїль на тлі подій у секторі Гази

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес вважає, що Європейський Союз має використати свої економічні зв’язки для тиску на Ізраїль у зв’язку з розширенням його атак у секторі Гази.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Альбарес вважає, що ЄС має переглянути, чи не порушив Ізраїль положення щодо прав людини, які містяться в угоді про відносини з Європою.

Він акцентував, що ЄС має застосувати дипломатичні заходи і, можливо, навіть санкції, щоб переконати прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу припинити наступ.

"Час слів минув, нам потрібно діяти. Нова ізраїльська військова операція в Газі не має жодного сенсу, окрім як перетворити Газу на кладовище – і міжнародна спільнота не може цього дозволити", – акцентував він.

Альбарес наголосив, що у ЄС "є цілий арсенал можливих дій – від дипломатичних до санкцій, які можуть бути ухвалені на тлі настільки драматичної ситуації".

Нагадаємо, цього тижня низка європейських держав, які фінансують гуманітарну допомогу цивільному населенню в секторі Гази, закликали Ізраїль зняти всі перешкоди для її доправлення в регіон.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він та лідери Франції та Канади вражені військовою ескалацією в Газі, а також повторив заклик до припинення вогню.

У ЄС призначили нового спеціального представника з питань мирного процесу на Близькому Сході – цю роль доручили французькому дипломату Крістофу Біго.

А Велика Британія оголосила про намір призупинити переговори щодо зони вільної торгівлі з Ізраїлем за його дії в секторі Гази.