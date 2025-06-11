Під час заворушень у Північній Ірландії заарештували п'ятьох людей

Поліція Північної Ірландії заарештувала п’ятьох осіб за підозрою в участі в масових заворушеннях.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Під час заворушень у вівторок, 10 червня, ввечері протестувальники атакували поліцію, підпалили будинки та автомобілі після акції протесту щодо ймовірного згвалтування.

Відтак поліція заарештувала п’ятьох осіб за підозрою в участі в масових заворушеннях.

Також поліція заявила, що внаслідок заворушень постраждали 17 правоохоронців.

У понеділок, під час першої ночі заворушень, постраждали чотири будинки, ще кілька було пошкоджено. Поліція розслідує події як расово мотивовані напади. Тоді було поранено 15 поліцейських.

Початком протестів стало судове засідання, де двом підліткам висунули звинувачення у сексуальному насильстві над неповнолітньою.