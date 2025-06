У Північній Ірландії другу ніч тривають заворушення через справу про згвалтування

У Північній Ірландії другу ніч поспіль тривають масові заворушення, спричинені протестом через імовірне сексуальне насильство.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

У Балліміні вже другу ніч тривають масштабні заворушення, викликані протестами щодо можливого випадку сексуального насильства.

У вівторок, 10 червня, сотні людей у балаклавах атакували поліцію, палили будинки та автомобілі, кидали у правоохоронців коктейлі Молотова, каміння та будівельне обладнання.

Поліція у відповідь застосувала водомети й холосту зброю. Один з офіцерів отруївся димом, вийшовши з будинку, який намагались підпалити.

Ще один будинок було знищено вогнем. Кілька машин були спалені, одна з них – перекинута – палала серед вулиці. Сирени лунали по всьому місту до пізньої ночі.

