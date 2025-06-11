Во время беспорядков в Северной Ирландии арестовали пять человек

Полиция Северной Ирландии арестовала пять человек по подозрению в участии в массовых беспорядках.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Во время беспорядков во вторник, 10 июня, вечером протестующие атаковали полицию, подожгли дома и автомобили после акции протеста относительно вероятного изнасилования.

Полиция арестовала пять человек по подозрению в участии в массовых беспорядках.

Также полиция заявила, что в результате беспорядков пострадали 17 правоохранителей.

В понедельник, во время первой ночи беспорядков, пострадали четыре дома, еще несколько были повреждены. Полиция расследует события как расово мотивированные нападения. Тогда были ранены 15 полицейских.

Началом протестов стало судебное заседание, где двум подросткам предъявили обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней.