У Північній Ірландії спалахнули заворушення після протесту через справу про зґвалтування

У Північній Ірландії спалахнули масові заворушення після протесту, спричиненого справою про ймовірне сексуальне насильство.

Про це із посиланням на заяву місцевої поліції пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Увечері 9 червня в місті Балліміна, що в Північній Ірландії, спалахнули масові заворушення після протесту, спричиненого резонансною справою про ймовірне сексуальне насильство.

This is how they do it Northern Ireland style. Reacting to their children being raped by foreign Nationals in #Ballymena , #NorthernIreland

Як повідомила місцева поліція, в центрі міста було зафіксовано порушення громадського порядку – у правоохоронців кидали різноманітні предмети. Також зазнали пошкоджень кілька будівель.

У соцмережах з’явилися відеозаписи, на яких видно спалахи вогню поблизу житлових будинків і присутність поліції на місці подій. На одному з відео зафіксовано, як чоловік у масці кидає предмет у бік поліцейських фургонів на очах у натовпу.

Глава поліції Сью Стін закликала суспільство до спокою та відповідальної поведінки.

"Ми закликаємо всіх зберігати спокій і поводитися відповідально", – йдеться у її заяві.

