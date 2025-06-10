У Північній Ірландії спалахнули заворушення після протесту через справу про зґвалтування

У Північній Ірландії спалахнули масові заворушення після протесту, спричиненого справою про ймовірне сексуальне насильство.

Про це із посиланням на заяву місцевої поліції пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Увечері 9 червня в місті Балліміна, що в Північній Ірландії, спалахнули масові заворушення після протесту, спричиненого резонансною справою про ймовірне сексуальне насильство.

This is how they do it Northern Ireland style. Reacting to their children being raped by foreign Nationals in #Ballymena, #NorthernIreland ☘️✋🏼👑🇬🇧✝️ pic.twitter.com/FKkYJU9Us6 – (PUREBLOOD) 🎗🇬🇧🇮🇱 (@Cairnlodge1) June 9, 2025

Як повідомила місцева поліція, в центрі міста було зафіксовано порушення громадського порядку – у правоохоронців кидали різноманітні предмети. Також зазнали пошкоджень кілька будівель.

У соцмережах з’явилися відеозаписи, на яких видно спалахи вогню поблизу житлових будинків і присутність поліції на місці подій. На одному з відео зафіксовано, як чоловік у масці кидає предмет у бік поліцейських фургонів на очах у натовпу.

Глава поліції Сью Стін закликала суспільство до спокою та відповідальної поведінки.

"Ми закликаємо всіх зберігати спокій і поводитися відповідально", – йдеться у її заяві.

🚨ATTEMPTED RAPE BY A MIGRANT IN BALLYMENA, NORTHERN IRELAND



This is going to get very ugly if the government don’t act.



And they won’t.



They will let you be angry so they can point their fingers at you and say YOU are the problem.



We need deportations yesterday.



People have… pic.twitter.com/yLYV6MYQjB – Scott Lewis (@WarriorSpeech28) June 9, 2025

Зазначається, що протест виник у відповідь на справу щодо двох підлітків, які того ж дня постали перед судом у місті Колрейн. Їх звинувачують у сексуальному насильстві над дівчиною-підлітком, яке, за даними слідства, сталося в суботу ввечері в Балліміні.

За інформацією місцевих ЗМІ, обвинувачені є громадянами Румунії та давали свідчення через перекладача. Через вік хлопців їхні особи не розголошуються. У неділю поліція повідомила, що обох звинувачено у спробі зґвалтування.

Ситуація викликала значне суспільне напруження, що переросло у масові заворушення, поліція продовжує розслідування інциденту сексуального насильства та подій, що відбулися після протесту.

Ballymena



What looks to be thousands of locals out protesting the two rapes in as many weeks by foreigners.



pic.twitter.com/kPO1XLsX1Y – Real News Éire (@real_eire) June 9, 2025

На початку червня суд у Лондоні оштрафував 50-річного Хаміта Коскуна, який раніше цього року спалив Коран біля турецького консульства.

Засуджений назвав вирок "посяганням на свободу слова, яке відлякає інших від здійснення своїх демократичних прав".

Хвиля акцій зі спалення Корану пройшла в кількох європейських державах у 2023 році. Їхні організатори заявляли, що таким чином виступають проти радикальних ісламістських рухів.

Після обурення з боку мусульманських держав, зокрема Туреччини, деякі держави, зокрема Данія, криміналізували спалення релігійних книг.