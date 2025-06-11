В Естонії засудили до в'язниці обвинувачену у держзраді росіянку

Суд в Естонії у середу, 11 червня, засудив росіянку Світлану Бурцеву до шести років позбавлення волі за державну зраду і порушення міжнародних санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Призначене покарання повністю збіглося з тим, яке раніше просила для Бурцевої держпрокурор Енелі Лаурітс. Термін покарання відраховується з моменту затримання – 28 лютого 2024 року

Суд встановив, що Світлана Бурцева протягом декількох років співпрацювала з російським державним агентством РИА "Россия сегодня", головою якого є Дмитрій Кисельов, що потрапив під санкції ЄС.

В рамках співпраці Бурцева писала статті та надавала фотоматеріали для видань Baltnews і РИА, тим самим забезпечуючи суб'єкту санкцій доступ до економічних ресурсів – що заборонено регламентом Ради ЄС від 17 березня 2014 року.

Також, за версією слідства, Бурцева підтримувала контакти з Романом Ромачовим – офіцером запасу ФСБ і главою приватної розвідувальної компанії R-Techno, яка, як запевняє прокуратура, займається інформаційно-психологічними операціями в інтересах РФ.

В рамках цієї співпраці була написана і видана книга "Гібридна війна за мир", яку суд визнав пропагандистською і спрямованою на підрив довіри до естонської влади та дестабілізацію суспільства.

Світлана Бурцева має право подати апеляцію протягом 30 днів до Талліннського окружного суду.

Бурцева працювала журналістом інтернет-видання Sputnik Eesti, яке припинило свою діяльність в Естонії в 2019 році через санкції. З 2023 року вона є членкинею проросійської партії Koos, один з лідерів якої Айво Петерсон перебуває під судом за звинуваченням у державній зраді.