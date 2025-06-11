В Эстонии приговорили к тюрьме обвиняемую в госизмене россиянку
Суд в Эстонии в среду, 11 июня, приговорил россиянку Светлану Бурцеву к шести годам лишения свободы за государственную измену и нарушение международных санкций.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.
Назначенное наказание полностью совпало с тем, которое ранее просила для Бурцевой госпрокурор Энели Лауритс. Срок наказания отсчитывается с момента задержания – 28 февраля 2024 года
Суд установил, что Светлана Бурцева в течение нескольких лет сотрудничала с российским государственным агентством РИА "Россия сегодня", главой которого является Дмитрий Киселев, попавший под санкции ЕС.
В рамках сотрудничества Бурцева писала статьи и предоставляла фотоматериалы для изданий Baltnews и РИА, тем самым обеспечивая субъекту санкций доступ к экономическим ресурсам – что запрещено регламентом Совета ЕС от 17 марта 2014 года.
Также, по версии следствия, Бурцева поддерживала контакты с Романом Ромачевым – офицером запаса ФСБ и главой частной разведывательной компании R-Techno, которая, как уверяет прокуратура, занимается информационно-психологическими операциями в интересах РФ.
В рамках этого сотрудничества была написана и издана книга "Гибридная война за мир", которую суд признал пропагандистской и направленной на подрыв доверия к эстонским властям и дестабилизацию общества.
Светлана Бурцева имеет право подать апелляцию в течение 30 дней в Таллиннский окружной суд.
Бурцева работала журналистом интернет-издания Sputnik Eesti, которое прекратило свою деятельность в Эстонии в 2019 году из-за санкций. С 2023 года она является членом пророссийской партии Koos, один из лидеров которой Айво Петерсон находится под судом по обвинению в государственной измене.