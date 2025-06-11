Латвія отримає від Швеції 18 самохідних артилерійських установок Archer

Міністерство оборони Латвії підписало з Швецією лист про наміри щодо взаємного зобов'язання укласти в майбутньому міжурядову угоду про постачання 18 колісних артилерійських систем Archer 8x8 для Національних збройних сил.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міноборони Латвії.

За словами міністра оборони Андріса Спрудса, угода забезпечує міцну основу для спільних військових навчань, підготовки солдатів та наявності ефективних артилерійських систем, починаючи з 2026 року.

"Угода між Швецією та Латвією є важливим кроком у напрямку зближення оборонного співробітництва між двома країнами. Це партнерство демонструє нашу спільну прихильність до зміцнення регіональної безпеки та стримування, особливо в ці геополітично складні часи", – підкреслив Спрудс.

Лист про наміри підписали заступник державного секретаря з питань закупівель Міністерства оборони генерал-майор Андріс Діланс та директор Шведського національного озброєння Горан Мартенссон.

Лист про наміри включає зобов'язання рухатися в напрямку створення спільної колісної артилерійської частини Archer 6x6. Лист про наміри також зобов'язує сторони проводити спільну підготовку латвійського та шведського персоналу, про що може бути домовлено пізніше збройними силами обох країн.

Крім того, в підписаному документі збройні сили Швеції зобов'язуються надати лізинг систем до моменту поставки нового обладнання.

Раніше Міністерство оборони Латвії та німецька компанія EuroSpike підписали договір про закупівлю протитанкових ракетних комплексів Spike, боєприпасів та іншого обладнання на суму 81 мільйон євро.

Також ЗМІ повідомили, що уряд Латвії веде переговори з німецьким оборонним концерном Rheinmetall про виробництво оборонного обладнання на території країни.