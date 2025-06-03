Латвія придбає протитанкові ракетні системи та інше озброєння на 81 млн євро

Міністерство оборони Латвії та німецька компанія EuroSpike підписали договір про закупівлю протитанкових ракетних комплексів Spike, боєприпасів та іншого обладнання на суму 81 мільйон євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Як зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, протитанкові ракетні комплекси Spike довели свою ефективність і повністю відповідають оперативним вимогам Національних збройних сил.

"Для зміцнення боєздатності регулярних частин Національних збройних сил та Земессардзе ми закупимо додаткові системи, які поповнять наявні запаси цієї зброї", – заявив міністр.

Передбачається, що постачання протитанкових ракетних комплексів Spike до Латвії розпочнеться з 2028 року.

Укладений договір також передбачає участь місцевої промисловості у виконанні замовлення в обсязі 30%.

Протитанкові ракетні комплекси Spike складаються з електрооптичних ракетних комплексів четвертого та п’ятого поколінь, які забезпечують високу точність ураження і здатні знищувати різні типи бронетехніки, включаючи бойові танки.

Вбудована в систему Spike функція передачі даних між ракетою та пусковою установкою дозволяє операторам залишатися невидимими та недосяжними для противника, зберігаючи при цьому повний контроль над запущеними ракетами.

У 2018 році Міністерство оборони також підписало контракт з EuroSpike на закупівлю ракетних систем Spike, і в межах цього контракту вже налагоджено співпрацю між комерційним підприємством та підприємствами місцевої промисловості.

Раніше ЗМІ повідомили, що уряд Латвії веде переговори з німецьким оборонним концерном Rheinmetall про виробництво оборонного обладнання на території країни.

Якщо угода відбудеться, вона може бути схожою на співпрацю Rheinmetall з Литвою, де компанія наразі будує завод з виробництва боєприпасів.