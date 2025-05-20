Bloomberg: Rheinmetall веде переговори про військове виробництво в Латвії

Уряд Латвії веде переговори з німецьким оборонним концерном Rheinmetall про виробництво оборонного обладнання всередині країни.

Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Переговори в Ризі перебувають на попередньому етапі, і їхній успіх не гарантований, повідомили джерела.

Представник Rheinmetall підтвердив факт переговорів, але відмовився від подальших коментарів, пославшись на те, що вони перебувають на ранній стадії.

Якщо угода відбудеться, вона може бути схожою на співпрацю Rheinmetall з Литвою, де компанія наразі будує завод з виробництва боєприпасів.

Ще один співрозмовник агентства також розповів, що Латвія провела переговори з італійським виробником авіакосмічної та оборонної техніки Leonardo. Італійська компанія відмовилась від коментарів.

Речниця латвійської прем’єрки Евіки Сіліні заявила, що "робота ведеться на урядовому рівні з багатьма потенційними інвесторами, зокрема з компаніями зі сфери безпеки".

"Ми зможемо надати більш детальну інформацію, коли будуть досягнуті взаємні домовленості", – сказала вона.

Повідомляли також, що американська компанія Lockheed Martin та Rheinmetall підписали меморандум про взаєморозуміння, за яким вони планують виробляти ракети та боєприпаси в Європі.