Латвия получит от Швеции 18 самоходных артиллерийских установок Archer

Министерство обороны Латвии подписало со Швецией письмо о намерениях относительно взаимного обязательства заключить в будущем межправительственное соглашение о поставках 18 колесных артиллерийских систем Archer 8x8 для Национальных вооруженных сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минобороны Латвии.

По словам министра обороны Андриса Спрудса, соглашение обеспечивает прочную основу для совместных военных учений, подготовки солдат и наличия эффективных артиллерийских систем, начиная с 2026 года.

"Соглашение между Швецией и Латвией является важным шагом в направлении сближения оборонного сотрудничества между двумя странами. Это партнерство демонстрирует нашу общую приверженность к укреплению региональной безопасности и сдерживания, особенно в эти геополитически сложные времена", – подчеркнул Спрудс.

Письмо о намерениях подписали заместитель государственного секретаря по вопросам закупок Министерства обороны генерал-майор Андрис Диланс и директор Шведского национального вооружения Горан Мартенссон.

Письмо о намерениях включает обязательства двигаться в направлении создания совместной колесной артиллерийской части Archer 6x6. Письмо о намерениях также обязывает стороны проводить совместную подготовку латвийского и шведского персонала, о чем может быть договорено позже вооруженными силами обеих стран.

Кроме того, в подписанном документе вооруженные силы Швеции обязуются предоставить лизинг систем до момента поставки нового оборудования.

Ранее Министерство обороны Латвии и немецкая компания EuroSpike подписали договор о закупке противотанковых ракетных комплексов Spike, боеприпасов и другого оборудования на сумму 81 миллион евро.

Также СМИ сообщили, что правительство Латвии ведет переговоры с немецким оборонным концерном Rheinmetall о производстве оборонного оборудования на территории страны.