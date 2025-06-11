ЗМІ: КНДР відмовилась приймати пропозицію Трампа про відновлення діалогу

Північнокорейські дипломати в Нью-Йорку відмовилися прийняти лист від президента США Дональда Трампа, що спрямований на відновлення каналів комунікації між Вашингтоном і Пхеньяном.

Про це, як пише "Європейська правда", високопоставлене американське джерело повідомило порталу NK News, який спеціалізується на висвітленні новин у Північній Кореї.

Співрозмовник NK News стверджує, що Трамп написав лист лідеру КНДР Кім Чен Ину з метою відновлення діалогу, який тримав під час першого терміну американського президента.

Але, попри численні спроби передати лист, північнокорейські дипломати, які працюють в штаб-квартирі ООН, категорично відмовилися його прийняти, додало джерело NK News.

Той же співрозмовник звернув увагу, що Пхеньян уже тривалий час не відповідає на сигнали з Вашингтона.

Останнім таким сигналом стало рішення Трампа виключити КНДР з нового списку з 19 країн, на які поширюються посилені обмеження на в'їзд до США: у Пхеньяні на це заявили, що "не зацікавлені".

На початку квітня Трамп не виключив, що "в якийсь момент" може сконтактувати з Північною Кореєю, і знову сказав, що у нього "дуже хороші відносини" з Кім Чен Ином.

Після цього, за даними ЗМІ, в американській адміністрації почали обговорення подальших кроків для налагодження комунікації з КНДР.