Трамп допустив можливість контактів з КНДР

Президент США Дональд Трамп не виключив, що "в якийсь момент" може сконтактувати з Північною Кореєю, і підтвердив, що у нього "дуже хороші відносини" з її лідером Кім Чен Ином.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Трампа наводить Bloomberg.

Коментуючи можливість контактів з КНДР, Трамп сказав, що "спілкування є – я думаю, це дуже важливо".

"Це велика ядерна нація, і він (Кім Чен Ин – Ред.) дуже розумна людина", – зазначив американський президент.

Він також додав, що в нього "хороші стосунки" з Кім Чен Ином.

Відповідаючи на запитання про контакти з Північною Кореєю, він сказав, що "можливо, зробить щось у якийсь момент".

Нагадаємо, після своєї інавгурації Трамп казав, що планує відновити співпрацю з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Під час першого президентського терміну Дональд Трамп провів три зустрічі з Кім Чен Ином: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні – тоді вперше чинний президент США ступив на територію КНДР.

Їхня дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про переговори та говорив, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".

Нині Пхеньян, як відомо, активно постачає Росії зброю та надає військових для участі в бойових діях проти України.