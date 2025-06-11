СМИ: КНДР отказалась принимать предложение Трампа о возобновлении диалога

Северокорейские дипломаты в Нью-Йорке отказались принять письмо от президента США Дональда Трампа, направленное на возобновление каналов коммуникации между Вашингтоном и Пхеньяном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", высокопоставленный американский источник сообщил порталу NK News, который специализируется на освещении новостей в Северной Корее.

Собеседник NK News утверждает, что Трамп написал письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну с целью возобновления диалога, который поддерживал во время первого срока американского президента.

Но несмотря на многочисленные попытки передать письмо, северокорейские дипломаты, работающие в штаб-квартире ООН, категорически отказались его принять, добавил источник NK News.

Тот же собеседник обратил внимание, что Пхеньян уже длительное время не отвечает на сигналы из Вашингтона.

Последним таким сигналом стало решение Трампа исключить КНДР из нового списка из 19 стран, на которые распространяются усиленные ограничения на въезд в США: в Пхеньяне на это заявили, что "не заинтересованы".

В начале апреля Трамп не исключил, что "в какой-то момент" может связаться с Северной Кореей, и снова сказал, что у него "очень хорошие отношения" с Ким Чен Ыном.

После этого, по данным СМИ, в американской администрации начали обсуждение дальнейших шагов для налаживания коммуникации с КНДР.