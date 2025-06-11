ЗМІ дізнались, хто вплинув на Маска для примирення з Трампом

Американського мільярдера Ілона Маска закликали з Білого дому примиритись із Дональдом Трампом після публічної суперечки, яка спалахнула між ними минулого тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналось видання The Wall Street Journal.

За інформацією WSJ, після заочної перепалки між Трампом і Маском останньому телефонували віцепрезидент США Джей Ді Венс і керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлс.

Під час розмови, яка відбулась минулої п'ятниці, Венс і Вайлс закликали Маска покласти край ворожнечі.

Суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула за день до дзвінка, 5 червня, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

Після цього Маск почав публікувати серію дописів на Х з твердженнями, що без його підтримки Трамп не переміг би на виборах, та критикою бюджетного законопроєкту адміністрації.

У відповідь Трамп написав, що в певний момент Ілон опинився "на межі", а також додав, що "він просто збожеволів".

Уже 11 червня Ілон Маск зізнався, що шкодує про деякі свої нещодавні заяви щодо президента США Дональда Трампа.

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