СМИ узнали, кто повлиял на Маска для примирения с Трампом

Американского миллиардера Илона Маска из Белого дома призвали примириться с Дональдом Трампом после публичной ссоры, которая разгорелась между ними на прошлой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнало издание The Wall Street Journal.

По информации WSJ, после заочной перепалки между Трампом и Маском последнему позвонили вице-президент США Джей Ди Венс и руководительница аппарата Белого дома Сьюзи Вайлс.

Во время разговора, который состоялся в минувшую пятницу, Венс и Вайлс призвали Маска положить конец вражде.

Спор между президентом США и американским миллиардером разгорелся за день до звонка, 5 июня, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

После этого Маск начал публиковать серию постов на Х с утверждениями, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах, и критикой бюджетного законопроекта администрации.

В ответ Трамп написал, что в определенный момент Илон оказался "на грани", а также добавил, что "он просто сошел с ума".

Уже 11 июня Илон Маск признался, что сожалеет о некоторых своих недавних заявлениях в отношении президента США Дональда Трампа.

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