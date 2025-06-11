Маск вибачився за дописи про Трампа: "Зайшов надто далеко"
Американський мільярдер Ілон Маск зізнався, що шкодує про деякі свої нещодавні заяви щодо президента США Дональда Трампа.
Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
У середу, 11 червня, Маск опублікував у своїй соцмережі допис, у якому зізнався, що "шкодує" через деякі свої заяви щодо американського президента.
"Я шкодую про деякі свої дописи щодо президента Дональда Трампа минулого тижня. Вони зайшли надто далеко", – написав він.
Суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула у четвер, 5 червня, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.
Трамп заявив, що вже не хоче спілкуватися з Маском і "навіть не думає" про нього.
Після цього Маск почав публікувати серію дописів на Х з твердженнями, що без його підтримки Трамп не переміг би на виборах, та критикою бюджетного законопроєкту Трампа, який, за його словами, передбачає зростання і без того великого дефіциту бюджету США.
У відповідь Трамп написав, що в певний момент Ілон опинився "на межі", а також додав, що "він просто збожеволів". Також повідомили, що Трамп нібито задумався про продаж своєї Tesla.
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