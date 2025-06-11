Трамп вже не виключає примирення з Маском

Президент США Дональд Трамп заявив, що "міг би" залагодити стосунки зі своїм колишнім другом, мільярдером Ілоном Маском, але потенційне примирення не є для нього пріоритетом.

Про це він сказав у розмові з New York Post, передає "Європейська правда".

Трамп сказав, що не "звинувачує" Маска в розриві їхнього союзу, але "трохи розчарований".

"Послухайте, я не маю ніяких образ", – сказав Трамп під час інтерв'ю, записаного в понеділок.

"Я був дуже здивований, що це сталося. Він виступив проти феноменального законопроєкту... Він просто... Я думаю, він дуже шкодує, що сказав це", – зазначив американський президент.

"Я був розчарований ним, але, знаєте, що є, те є", – зізнався Трамп після того, як ведуча зауважила, що Маск, здається, ставиться до президента "трохи як до батька".

"Я думаю, що міг би, але ми маємо навести лад у країні", – відповів президент на запитання, чи можуть він і Маск коли-небудь знову поладнати.

"А моя єдина функція зараз – повернути цю країну до рівня, вищого, ніж вона коли-небудь була. І я думаю, що ми можемо це зробити", – заявив він.

11 червня Ілон Маск зізнався, що шкодує про деякі свої нещодавні заяви щодо президента США Дональда Трампа.

Суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула у четвер, 5 червня, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

Трамп заявив, що вже не хоче спілкуватися з Маском і "навіть не думає" про нього.

Після цього Маск почав публікувати серію дописів на Х з твердженнями, що без його підтримки Трамп не переміг би на виборах, та критикою бюджетного законопроєкту Трампа, який, за його словами, передбачає зростання і без того великого дефіциту бюджету США.

У відповідь Трамп написав, що в певний момент Ілон опинився "на межі", а також додав, що "він просто збожеволів".

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