Італія намагатиметься не допустити ув'язнення своїх громадян у сумнозвісній тюрмі США

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Рим зробить усе можливе, щоб не допустити ув’язнення італійських громадян в американській тюрмі Гуантанамо, поруч з тисячами інших нібито "нелегальних мігрантів".

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Таяні сказав, що буде телефонувати держсекретарю США Марко Рубіо за роз’ясненнями щодо подальшої долі італійських громадян, які потрапили під маховик Трампового "полювання на нелегальних мігрантів" та можуть опинитись у сумнозвісній в’язниці Гуантанамо на базі ВМС США на Кубі.

"Не має бути такої ймовірності, щоб італійців забирали у Гуантанамо. Ми зробимо усе, що можливо, щоб італійських громадян не переміщували до Гуантанамо", – сказав очільник МЗС Італії.

Одночасно він закликав "не драматизувати ситуацію", оскільки Італія каже США про готовність забрати на батьківщину своїх громадян, і, по-друге, такі плани США нібито стосуються лише тих людей з проблемними документами, які відмовляються від репатріації.

Перед цим у розпорядженні Politico опинився документ, з якого випливає, що серед 9000 осіб, яких можуть помістити у в’язницю Гуантанамо – 800 громадян європейських держав, у тому числі щонайменш двоє італійців та близько сотні румунів.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала повідомлення "фейком", але інших офіційних коментарів з Білого дому не надали.

Посадовці Держдепу, які займаються європейським напрямком, нібито наполегливо просять колег з Міністерства внутрішньої безпеки не відправляти європейців до Гуантанамо та пояснюють, що, по-перше, ці країни без проблем приймуть назад своїх громадян, і, по-друге, йдеться про союзників США.

У посольстві Румунії в США зазначили, що їм відомо про 47 своїх громадян в американських центрах для нелегальних мігрантів, але перевозити цих людей до Гуантанамо нібито не планують.

Нагадаємо, частково визнане Косово погодилось прийняти депортованих осіб зі США.

Перед тим писали, що американська адміністрація прагне укласти угоди з країнами Африки, Азії та Східної Європи щодо прийняття депортованих із США мігрантів. Серед цих країн називали Молдову і Косово.

Також адміністрація Трампа нібито закликала український уряд прийняти невизначену кількість депортованих зі США осіб, які є громадянами третіх країн.