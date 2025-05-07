ЗМІ: У Трампа хотіли, аби Україна приймала депортованих зі США громадян третіх країн

Адміністрація президента США Дональда Трампа на початку цього року закликала український уряд прийняти невизначену кількість депортованих зі США осіб, які є громадянами третіх країн.

Про це свідчать документи, з якими ознайомилася газета The Washington Post, пише "Європейська правда".

У документах не зазначено, як офіційний Київ відповів на пропозицію, передану в кінці січня американським дипломатом.

У них йшлося про можливість відправлення іноземців до України попри руйнівне російське вторгнення та відсутність діючих аеропортів через постійні повітряні атаки. Подібні пропозиції США надсилали ще низці країн у той же період.

Український дипломат повідомив посольству США, що уряд надасть відповідь після того, як сформує свою позицію.

Двоє українських посадовців, знайомих із ситуацією, на умовах анонімності заявили, що питання навіть не дійшло до найвищого рівня влади. Один із них зазначив, що йому нічого не відомо про "політичні вимоги" США щодо цієї справи.

У заяві Держдепартаменту США йдеться, що "триваюча взаємодія з іноземними урядами" є "життєво необхідною для стримування незаконної та масової міграції і забезпечення безпеки наших кордонів".

Як пише газета, документи, датовані з січня по травень, свідчать, що адміністрація Трампа активно, переважно поза увагою громадськості, працює над тим, щоб більше країн погоджувалися приймати депортованих третіх країн – іноді пропонуючи стимули, іноді – натякаючи на перспективу покращення відносин із Вашингтоном.

Газета пише, що уряди деяких країн, зокрема Сальвадору, Мексики, Коста-Ріки і Панами, погодилися приймати депортованих, які не є їхніми громадянами.

Адміністрація Трампа намагалася задобрити ці країни, наприклад, запросивши президента Сальвадору до Білого дому і надавши його уряду мільйони доларів на утримання депортованих у в’язниці.

На інші країни США тиснули тарифами та погрозами, зокрема у випадку Панами – навіть натякали на повернення контролю над Панамським каналом, зазначила газета.

Як пише газета, спілкування з Києвом відбулося в перші дні нової адміністрації. У цей же період нова адміністрація США розглядала можливість скасування деяких положень, що дозволяли українцям залишатися в США.

Один із документів зафіксував слова українського дипломата, який повідомив США, що, хоч Україна й має "хорошу репутацію з прийому своїх громадян, депортованих із США", нинішні умови воєнного часу накладають обмеження.

Колишні американські посадовці підтвердили, що діалог щодо депортацій з Україною був незвичним і не входив до стандартного дипломатичного листування.

Зазначимо, у січні, після вступу Трампом на посаду, посадовці Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли мігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включно з ключовою ініціативою, що надає можливість в'їзду в країну для українців.

У квітні частина українців, які перебувають у США за гуманітарною програмою, цього тижня отримали помилкові повідомлення на електронну пошту про анулювання їхнього статусу.

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