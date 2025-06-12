Италия будет пытаться не допустить помещения своих граждан в печально известную тюрьму США

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим сделает все возможное, чтобы не допустить заключения итальянских граждан в американской тюрьме Гуантанамо, рядом с тысячами других якобы "нелегальных мигрантов".

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Таяни сказал, что будет звонить госсекретарю США Марко Рубио за разъяснениями относительно дальнейшей судьбы итальянских граждан, которые попали под маховик Трамповой "охоты на нелегальных мигрантов" и могут оказаться в печально известной тюрьме Гуантанамо на базе ВМС США на Кубе.

"Не должно быть такой вероятности, чтобы итальянцев увозили в Гуантанамо. Мы сделаем все возможное, чтобы итальянских граждан не перемещали в Гуантанамо", – сказал глава МИД Италии.

В то же время он призвал "не драматизировать ситуацию", поскольку Италия заявляет США о готовности забрать на родину своих граждан, и, во-вторых, такие планы США якобы касаются только тех людей с проблемными документами, которые отказываются от репатриации.

Ранее в распоряжении Politico оказался документ, из которого следует, что среди 9000 человек, которых могут поместить в тюрьму Гуантанамо, – 800 граждан европейских государств, в том числе как минимум двое итальянцев и около сотни румын.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала сообщение "фейком", но других официальных комментариев из Белого дома не предоставили.

Чиновники Госдепа, занимающиеся европейским направлением, якобы настойчиво просят коллег из Министерства внутренней безопасности не отправлять европейцев в Гуантанамо и объясняют, что, во-первых, эти страны без проблем примут обратно своих граждан, а во-вторых, речь идет о союзниках США.

В посольстве Румынии в США отметили, что им известно о 47 своих гражданах в американских центрах для нелегальных мигрантов, но перевозить этих людей в Гуантанамо якобы не планируют.

Напомним, частично признанное Косово согласилось принять депортированных лиц из США.

Ранее писали, что американская администрация стремится заключить соглашения со странами Африки, Азии и Восточной Европы о приеме депортированных из США мигрантов. Среди этих стран называли Молдову и Косово.

Также администрация Трампа якобы призвала Украину принять неопределенное количество депортированных из США лиц, являющихся гражданами третьих стран.