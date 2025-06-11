Косово погодилось прийняти депортованих осіб зі США

Частково визнане Косово погодилося прийняти мігрантів, депортованих із США.

Про це йдеться в заяві косовського уряду, з якою ознайомилось Reuters, передає "Європейська правда".

Косово готове приймати депортованих зі США, але наполягає на праві самостійно визначати, кого саме.

"Уряд висловив готовність взяти участь, маючи можливість вибрати осіб із запропонованого списку, за умови, що вони відповідають конкретним критеріям, пов'язаним із верховенством права та громадським порядком", – йдеться в заяві.

Сполучені Штати шукають партнерів для прийняття громадян третіх країн, прагнучи виконати обіцянку президента Дональда Трампа про рекордний рівень депортацій.

Косово, балканська країна з населенням 1,6 мільйона осіб, вже уклало угоду про прийом 300 ув'язнених з Данії, починаючи з 2027 року, в обмін на 210 мільйонів євро протягом наступного десятиліття, і висловило зацікавленість у прийнятті депортованих з Великої Британії.

Відносини між Косово і США є особливо міцними, з огляду на провідну роль США у підтримці незалежності країни від Сербії в 2008 році.

"Ми дуже цінуємо їхню підтримку", – йдеться в заяві косовського уряду.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати ведуть переговори з країнами Балкан у межах ширшої стратегії Вашингтона щодо депортації іноземних громадян без легального статусу.

Перед тим писали, що американська адміністрація прагне укласти угоди з країнами Африки, Азії та Східної Європи, які могли б приймати мігрантів, депортованих зі США. Серед цих країн називали Молдову і Косово.

ЗМІ також повідомляли, що адміністрація Трампа закликала український уряд прийняти невизначену кількість депортованих зі США осіб, які є громадянами третіх країн.