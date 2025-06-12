Павел: Європі потрібні час і підтримка США, а не штовхання в прірву у протистоянні з РФ

Президент Чехії Петр Павел закликав США дати Європі більше часу та реалістичніші цілі для убезпечення континенту та стримування Росії.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Павел заявив, що європейські країни не зможуть забезпечити тривалий мир в Україні без допомоги Америки, і президент США Дональд Трамп має рацію, вимагаючи суттєвого збільшення витрат на оборону.

Однак, за його словами, знадобляться роки, щоб замінити деякі гарантії безпеки, які зараз забезпечують США.

"США намагатимуться тиснути на європейців, щоб ті діяли швидше. Створімо достатній тиск на європейців, але не зіштовхнемо їх в прірву", – сказав він.

Його заклик прозвучав за два тижні до того, як лідери НАТО, як очікується, погодяться витрачати щонайменше 5% ВВП на оборону.

Мета саміту в Гаазі й подальших дій, за словами чеського президента, – "зберегти залученість американців" у регіоні.

Зокрема він висловив оптимізм, що союзники домовляться про більші інвестиції в оборону, а США дотримуватимуться статті 5 НАТО – положення про колективну оборону, яке зобов’язує членів Альянсу захищати один одного.

"Європейські союзники хотіли б більш рішучого підтвердження того, що Росія є, і принаймні у короткостроковій перспективі буде, нашою найбільшою загрозою безпеці", – висловив сподівання Павел.

Також він заявив, що підсумкова декларація саміту буде "надзвичайно короткою" й, ймовірно, утримається від попередніх обіцянок фінансової та військової допомоги Україні, а також від згадки про можливість її вступу до Альянсу.

Окрім цього, він розчарований небажанням Трампа зайняти жорсткішу позицію й чітко назвати Росію агресором, а Україну – жертвою. Чеський президент додав, що Європі потрібна рішуча підтримка США в тиску на Кремль через економічні санкції, дипломатичну ізоляцію та військове стримування.

"Ми чітко бачимо, що Дональд Трамп залишає двері відкритими для майбутніх, переважно економічних, відносин із Росією. У мене є підозра, що він не до кінця розуміє, чим є Росія і росіяни", – підсумував він.

Як писала "ЄвроПравда", лідери країн НАТО готуються ухвалити рішення про збільшення оборонних витрат до 5% від ВВП – частину цих витрат дозволять спрямовувати на підтримку України, що може істотно посилити обороноздатність українських Сил оборони.

Очікується, що нову ціль витрат буде розділено: 3,5% ВВП – на безпосередньо військові потреби, ще 1,5% – на ширші безпекові проєкти, зокрема інфраструктуру.

Деякі країни НАТО, як-от Канада та Люксембург, можуть використати допомогу Україні як частину виконання нових зобов'язань щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП.

Читайте детальніше у статті "ЄвроПравди": Компроміс із Трампом. Що готує для України та союзників саміт НАТО у Гаазі.