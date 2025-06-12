Павел: Европе нужны время и поддержка США, а не толчки в пропасть в противостоянии с РФ

Президент Чехии Петр Павел призвал США дать Европе больше времени и поставить более реалистичные цели для обеспечения безопасности континента и сдерживания России.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Павел заявил, что европейские страны не смогут обеспечить длительный мир в Украине без помощи Америки, и президент США Дональд Трамп прав, требуя существенного увеличения расходов на оборону.

Однако, по его словам, понадобятся годы, чтобы заменить некоторые гарантии безопасности, которые сейчас обеспечивают США.

"США будут пытаться давить на европейцев, чтобы те действовали быстрее. Давайте создадим достаточное давление на европейцев, но не столкнем их с обрыва", – сказал он.

Его призыв прозвучал за две недели до того, как лидеры НАТО, как ожидается, согласятся тратить не менее 5% ВВП на оборону.

Цель саммита в Гааге и дальнейших действий, по словам чешского президента, – "сохранить вовлеченность американцев" в регионе.

В частности, он выразил оптимизм, что союзники договорятся о больших инвестициях в оборону, а США будут соблюдать статью 5 НАТО – положение о коллективной обороне, которое обязывает членов Альянса защищать друг друга.

"Европейские союзники хотели бы более решительного подтверждения того, что Россия является, и по крайней мере в краткосрочной перспективе будет, нашей наибольшей угрозой безопасности", – выразил надежду Павел.

Также он заявил, что итоговая декларация саммита будет "чрезвычайно короткой" и, вероятно, воздержится от прежних обещаний финансовой и военной помощи Украине, а также от упоминания о возможности ее вступления в Альянс.

Кроме того, он разочарован нежеланием Трампа занять более жесткую позицию и четко назвать Россию агрессором, а Украину – жертвой. Чешский президент добавил, что Европе нужна решительная поддержка США в давлении на Кремль через экономические санкции, дипломатическую изоляцию и военное сдерживание.

"Мы четко видим, что Дональд Трамп оставляет дверь открытой для будущих, преимущественно экономических, отношений с Россией. У меня есть подозрение, что он не до конца понимает, что такое Россия и россияне", – подытожил он.

Как писала "ЕвроПравда", лидеры стран НАТО готовятся принять решение об увеличении оборонных расходов до 5% от ВВП – часть этих расходов разрешат направлять на поддержку Украины, что может существенно усилить обороноспособность украинских Сил обороны.

Ожидается, что новая цель расходов будет разделена: 3,5% ВВП – на непосредственно военные нужды, еще 1,5% – на более широкие проекты в сфере безопасности, в частности инфраструктуру.

Некоторые страны НАТО, такие как Канада и Люксембург, могут использовать помощь Украине как часть выполнения новых обязательств по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП.

Читайте подробнее в статье "ЕвроПравды": Компромисс с Трампом. Что готовит для Украины и союзников саммит НАТО в Гааге.