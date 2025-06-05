Лідери країн НАТО готуються ухвалити рішення про збільшення оборонних витрат до 5% від ВВП – частину цих витрат дозволять спрямовувати на підтримку України, що може істотно посилити обороноздатність українських Сил оборони.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Як очікується, нову ціль витрат буде розділено: 3,5% ВВП – на безпосередньо військові потреби, ще 1,5% – на ширші безпекові проєкти, зокрема інфраструктуру.

Генсек НАТО Марк Рютте, відповідаючи на запитання "Європейської правди" перед початком міністерської зустрічі 4 червня, заявив, що збільшення витрат не позначиться негативно на підтримці України.

"Було б дивно і нерозумно, якби збільшення витрат НАТО якось зашкодило б Україні і далі отримувати те, що їй потрібно для продовження збройного опору… Ми розробимо новий інвестиційний план таким чином, щоб він не вплинув на співпрацю союзників з Україною, щоб ви мали все необхідне для продовження боротьби", – сказав Рютте.

У НАТО вже зараз частину допомоги для Збройних Сил України зараховують у витрати на "тверду безпеку", наприклад, закупівлю техніки.

Цей підхід збережеться, а саміт у Гаазі, ймовірно, також офіційно дозволить державам обліковувати українську допомогу і в межах 1,5% компонента "м’якої безпеки".

Зокрема Рютте письмово повідомив про це уряди союзників у закритому листуванні, де представив їм обриси проєкту рішення про збільшення оборонних витрат.

Через цей лист серед союзників виникло різночитання – доводилося чути думку, що тепер усю допомогу для ЗСУ треба перенести з "жорсткого" блоку у "м'який".

За даними співрозмовників "ЄП", Україна активно переконувала союзників не обмежувати облік допомоги лише "м’якою" частиною, оскільки 3,5% ВВП – значно більший ресурс.

Наразі консенсус у НАТО полягає в тому, щоб дозволити країнам-членам гнучко визначати, до якої категорії відносити свою допомогу Україні – залежно від її характеру.

"Ми хочемо надати союзникам максимальну гнучкість щодо того, в яку компоненту вони включатимуть допомогу Україні", – пояснив журналістам у Брюсселі високопосадовець, причетний до розробки нових цілей Альянсу.

За його словами, цей розподіл буде залежати від типу допомоги, "адже не можна зараховувати у військову підтримку все, що ми надаємо Україні".

5 червня міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що члени НАТО підтримають вимогу американського президента Дональда Трампа щодо значного збільшення витрат на оборону до саміту в Гаазі.

Непублічно відомо, що Іспанія є останньою великою країною НАТО, яка ще не приєдналася до плану Альянсу оголосити про наміри витрачати 5% ВВП на оборону.

Читайте детальніше у статті "ЄвроПравди": Компроміс із Трампом. Що готує для України та союзників саміт НАТО у Гаазі