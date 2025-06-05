Підтримка України може допомогти країнам НАТО виконати вимоги Трампа щодо оборони

Країни НАТО можуть використати допомогу Україні як частину виконання нових зобов'язань щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, адже багатьом союзникам буде складно досягти цієї мети.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Попри формальне погодження нової фінансової планки у 5% від ВВП, деякі держави Альянсу постають перед труднощами у виконанні нинішнього цільового показника витрат на оборону.

Відомо, що частину 5% від ВВП можуть дозволити спрямовувати на підтримку України, що може істотно посилити обороноздатність українських Сил оборони.

Як зазначається, є всі підстави очікувати, що держави Альянсу зіштовхнуться зі складнощами у витрачанні коштів у тих обсягах, яких вимагають США.

Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав проблеми з виконанням попередніх цілей, зокрема у сфері розширення збройних сил.

А Канада, яка у 2024 році витратила лише 1,37% ВВП на оборону, визнає не лише брак фінансування, а й нездатність ефективно витрачати виділені кошти. Зазначається, що навіть за наявності бюджетів, процес закупівель в Оттаві залишається неефективним.

Схожа ситуація і в Люксембурзі, який витрачає 1,29% ВВП і через обмежені можливості просто не здатен досягти потрібного рівня витрат на збройні сили.

У таких умовах країни-члени НАТО можуть прагнути "добрати" недосягнуті показники за рахунок підтримки України.

Допомога українським Силам оборони, яка вже зараховується до оборонних витрат у категорії "твердої безпеки", може також увійти до "м’якої" складової у 1,5% ВВП – включаючи логістику, інфраструктуру та відновлення.

Окрім того, обговорюється можливість адаптації пропорцій фінансування для окремих країн – наприклад, дозволити Люксембургу спрямовувати більше коштів у "м’яку безпеку", у яку входить незбройна допомога Україні.

Також союзники розглядають ідею створення "індустріального "Рамштайну" – координаційної платформи для виробництва зброї в Україні, що може допомогти європейцям виконати свої зобов’язання перед США.

Попри все, в НАТО наголошують: допомога Україні не має замінити переозброєння країн Альянсу.

"Не стоїть питання вибору між допомогою Україні і побудовою своєї військової спроможності союзниками. Потрібно робити і те, й інше!", – заявив високопосадовець НАТО.

Нещодавно стало відомо, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні хоче, щоб його країна приєдналася до програми переозброєння Європейського Союзу ReArm Europe до 1 липня.

Читайте детальніше у статті "ЄвроПравди": Компроміс із Трампом. Що готує для України та союзників саміт НАТО у Гаазі.