Білий дім: Трамп відкритий до діалогу з Кім Чен Ином, попри відсутність відповіді з боку КНДР

Американський президент Дональд Трамп залишається відкритим до комунікації з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

У своїх останніх коментарях Білий дім підкреслив готовність відновити діалог із КНДР, попри відсутність сигналів від Кім Чен Ина щодо зацікавленості в контактах.

"Президент як і раніше готовий до спілкування з Кім Чен Ином і хотів би побачити подальший прогрес, досягнутий під час саміту в Сінгапурі", – заявила Левітт у відповідь на запитання про повідомлення ЗМІ, в якому йшлося, що Трамп нібито намагався надіслати листа Кім Чен Ину, але той відмовився його прийняти.

На початку квітня Трамп не виключив, що "в якийсь момент" може сконтактувати з Північною Кореєю, і знову сказав, що у нього "дуже хороші відносини" з Кім Чен Ином.

Після цього, за даними ЗМІ, в американській адміністрації почали обговорення подальших кроків для налагодження комунікації з КНДР.