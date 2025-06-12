Белый дом: Трамп открыт к диалогу с Ким Чен Ыном, несмотря на отсутствие ответа со стороны КНДР

Американский президент Дональд Трамп остается открытым к коммуникации с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В своих последних комментариях Белый дом подчеркнул готовность возобновить диалог с КНДР, несмотря на отсутствие сигналов от Ким Чен Ына о заинтересованности в контактах.

"Президент по-прежнему готов к общению с Ким Чен Ыном и хотел бы увидеть дальнейший прогресс, достигнутый во время саммита в Сингапуре", – заявила Левитт в ответ на вопрос о сообщении СМИ, в котором говорилось, что Трамп якобы пытался отправить письмо Ким Чен Ыну, но тот отказался его принять.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла в Сингапуре 12 июня 2018 года. Это была первая в истории личная встреча между действующим президентом США и лидером Северной Кореи, однако она имела только символическое значение, поскольку не привела к каким-либо существенным результатам.

В начале апреля Трамп не исключил, что "в какой-то момент" может связаться с Северной Кореей, и снова сказал, что у него "очень хорошие отношения" с Ким Чен Ыном.

После этого, по данным СМИ, в американской администрации начали обсуждение дальнейших шагов для налаживания коммуникации с КНДР.