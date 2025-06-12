Орбан назвав уряд Грузії "звіром", якого боїться ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд Грузії – це "звір", якого боїться Європейський Союз.

Про це він сказав під час пресконференції з прем’єром Грузії Іраклієм Кобахідзе, передає NewsGeorgia, пише "Європейська правда".

Після засідання міжурядової комісії в Будапешті 11 червня Орбан висловив впевненість в тому, що "всі заздрять Грузії", у тому числі й Угорщина.

"Семивідсоткове економічне зростання! Це ж вражаюче досягнення. Одночасно з цим у вас знижується дефіцит бюджету, зменшується державний борг. Зустрітися з прем'єр-міністром, який домігся таких результатів, – для нас велика честь", – заявив угорський прем’єр.

Він також пожалівся, що Угорщині та Грузії "доводиться боротися" із "глобальними лібералами".

"Тому що для них грузинський уряд – це звір, з яким Брюссель боїться зіткнутися віч-на-віч. Саме Грузія першою зважилася чинити опір. І це почуття нам близьке. Ми теж прагнемо до подібного економічного зростання – і віримо, що час, коли ми його досягнемо, обов'язково настане", – заявив Орбан.

Він також зазначив, що його країна "рішуче відстоює суверенітет Грузії не тільки у двосторонніх відносинах, але й у рамках Європейського Союзу".

"Ми єдині в рішучості робити все можливе, щоб підтримати Грузію на її твердому шляху до членства в Європейському Союзі", – додав Орбан.

Відносини між Грузією та Угорщиною залишаються дружніми та зміцнюються на тлі загострення напруженості між Грузією та її західними партнерами.

Угорщина, зокрема Орбан, активно підтримує грузинську владу на міжнародній арені, попри критику з боку ЄС і США через демократичний відкат.

Нагадаємо, Орбан прибув до Тбілісі для переговорів із грузинською владою відразу після суперечливих парламентських виборів у країні восени.

В ЄС підкреслювали, що прем'єр Угорщини не представляє позицію всіх держав-членів, коли здійснює поїздку до Тбілісі.